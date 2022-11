Comuna Harseni va avea propriul serviciu public de salubritate. Cetatenii vor plati putin peste 11 lei/persoana/luna

Comuna Harseni va avea un serviciu propriu de salubritate, primaria lucrand in aceasta perioada la obtinerea avizelor necesare infiintarii acestuia.,,Documentatiile au fost depuse la Agentia de Protectia Mediului in vederea obtinerii avizului si la ANRSC pentru obtinerea licentei. In paralel am stabilit organigrama pentru noul serviciu. Vor fi 6 angajati, care vor lucra la Serviciul public de salubritate Harseni" a explicat primarul comunei, Daniel Damboiu.Acest nou serviciu va avea in ... citeste toata stirea