Comuna Mandra, supravegheata video. Ce alte proiecte sunt in derulare

Proiectul de supraveghere video in Comuna Mandra a ajuns la final. Saptamana trecuta au fost realizate ultimele reglaje, urmand sa fie montate si placutele indicatoare cu zona supravegheata video, ca mai apoi sa se faca receptia proiectului.,, Incepand cu luna februarie vom avea un sistem de supraveghere video foarte performant in toate satele comunei noastre. In luna decembrie am finalizat proiectul de ... citește toată știrea