Comuna Recea a declansat procedura de expropriere pentru drumul de acces la Manastirea Dejani

Drumul de acces spre Manastirea Dejani este in continuare subiect de disputa intre proprietar si Comuna Recea. Au fost dispute in instanta, au fost evaluari si apoi negocieri intre proprietarul care a dobandit drumul in 2008, dupa construirea manastirii, si o comisie formata din consilierii locali din Legislativul Recea, dar partile n-au convenit asupra pretului de vanzare/cumparare. Astfel ca la data de 8 noiembrie 2022, Comuna Recea a anuntat ,,declansarea procedurii de expropriere pentru ... citeste toata stirea