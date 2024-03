Comuna Sambata de Sus are un serviciu propriu de Evidenta Persoanei. Cetatenii nu mai bat drumul pana la Fagaras pentru cartile de identitate

Inca o comuna din zona Fagarasului iese din arondaraea SPCLEP Fagaras prin infiintarea unui serviciu propriu. Dupa comuna Parau, comuna Sambata de Sus are un Serviciu Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor propriu. Demersurile si aprobarile legale pentru infiintarea si functionarea acestui serviciu public local au fost finalizate, urmand in perioada urmatoare dotarea spatiului aferent acestei noi activitati si angajarea personalului necesar. Infiintarea SPCLEP Sambata de Sus vine in ... citește toată știrea