Comuna Sambata de Sus este supravegheata cu 104 camere video de ultima generatie. Proiectul PNRR este de peste 700.000 lei

Comuna Sambata de Sus va fi supravegheata video cu 104 telecamere de ultima generatie. Proiectul ,,Infiintare sistem de monitorizare si siguranta a spatiilor publice" a fost finalizat si implementat in totalitate. Proiectul depus pe Componenta locala C10 prin PNRR in urma cu doi ani are valoarea 702.559,17 lei, fonduri nerambursabile.,,Acest sistem de supraveghere video este ... citește toată știrea