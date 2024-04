Comuna Sambata de Sus, finalista in competitia ,,Destinatia anului 2024", la categoria ,,Sat de poveste". Este singura destinatie din Esara Fagarasului in competitie. Legendele satului

Editia din acest an a competitiei ,,Destinatia anului 2024" are inscrise 300 de destinatii. Judetul Brasov are noua destinatii in lista finalistelor, urmat de judetele Sibiu si Suceava, cu cate sapte, si de judetul Prahova, cu sase finaliste. In 2024, competitia s-a extins si in Republica Moldova. Din Esara Fagarasului a intrat in competitie la categoria ,,Sat de poveste" comuna Sambata de Sus. Este singura localitate/obiectiv din zona Fagaras care se afla printre finaliste.Categoriile ... citește toată știrea