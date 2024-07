Comuna Vama Buzaului va mai avea de asteptat pana va avea un autobuz electric

Locuitorii comunei Vama Buzaului vor mai avea de asteptat pana cand se vor putea urca in microbuzul electric al comunei. Pentru achizitionarea mijlocului de transport electric, primaria a obtinut in anul 2022 o finantare europeana prin Planul National de Redresare si Rezilienta, iar in luna aprilie a acestui an a fost lansata si licitatia pentru cumpararea vehiculului si a minim unei statii de incarcare. Licitatia a fost, insa, anulata, anuntul in acest sens fiind publicat pe platforma ... citește toată știrea