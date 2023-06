Inspectoratul de Politie Judetean Brasov, prin Biroul Analiza si Prevenirea Criminalitatii si Biroul Siguranta Scolara, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Brasov, au desfasurat activitati in unitatile de invatamant preuniversitar din zonele rurale ale judetului Brasov, in cadrul Campaniei de prevenire a victimizarii minorilor, prevenirea agresiunilor sexuale "STOP ATINGERILOR NEPOTRIVITE !".Astfel, in perioada martie-iunie 2023 au fost organizate si desfasurate 32 intalniri cu ... citeste toata stirea