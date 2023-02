Comunicat PNL Fagaras: ,,Deciziile haotice ale Administratiei Sucaciu pun in pericol bunul mers al Fagarasului. Taxa de salubritate de 19 lei/persoana/luna, anulata de instanta"

,,Taxa speciala de salubritate de 19 lei/persoana/luna, initiata de primarul Fagarasului Gheorghe Sucaciu, in 2022, a fost anulata de Instanta de Judecata. Taxa a fost votata in 22 martie 2022, de majoritatea consilierilor locali care sustineau la acea vreme initiativele edilului. Prin Hotararea pronuntata in 31 ianuarie 2023, Tribunalul Brasov a constatat nelegalitatea Hotararii nr. 88/2022 a Consiliului local al Municipiului Fagaras si, pe cale de consecinta, a anulat aceasta hotarare. ... citeste toata stirea