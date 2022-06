Comunitatea din Luta are un nou preot

A fost sarbatoare in comuna Beclean, duminica trecuta, cand comunitatea a primit noul preot al satului. Pe 29 mai, a avut loc instalarea parintelui paroh in Parohia Ortodoxa "Cuvioasa Paraschiva" din satul Luta, apartinand de Protopopiatul Fagaras.Parohia Luta a ramas libera dupa ce preotul Ivan Sebastian s-a transferat la Voila, acolo unde iesise la pensie parintele Comsulea Mihai Virgil.Credinciosii din satul Luta il au de acum preot pe Mocanu Daniel, in varsta de 37 de ani, absolvent al ... citeste toata stirea