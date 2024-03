Conceptul arhitectural pentru reabilitarea statiei de telecabina de Sub Tampa, in analiza specialistilor in urbanism

Dupa ce in ianuarie, firma Ana Teleferic, detinuta de omul de afaceri George Copos, a obtinut un certificat de urbanism prin care sunt stabilite conditiile in care se pot derula lucrarile de reamenajare a vechii statii de telecabina de sub Tampa, acum, proiectul ajunge in fata specialistilor de urbanism.Astfel, firma a depus la Comisia de Amenajarea Teritoriului si Urbanism un concept arhitectural pentru refacerea statiei inferioare a telecabinei, tinand cont ca George Copos are in plan sa ... citește toată știrea