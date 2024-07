Concert amanat cu o ora din cauza caniculei

Canicula aduce modificari si in programele concertelor. Reprezentantii Operei Brasov au anuntat ca evenimentul de sambata, 13 iulie, din Piata Sf. Ioan, concertul "This Is My Song", va incepe de la ora 20, si nu de la ora 19.00, asa cum era programat initial. Asta din cauza caldurii excesive din aceasta perioada, au transmis reprezentantii Operei Brasov. Intrarea la eveniment este libera, iar publicul ce va fi ... citește toată știrea