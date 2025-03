Concert cu 105 de artisti. Filarmonica Brasov incepe sa fie "sold-out"

Melomanii brasoveni se vor bucura de o noua saptamana ofertanta la Filarmonica Brasov. Astfel, marti, de la ora 19:00, in Sala Mica, Gaudeamus Quartet din cadrul Filarmonicii Brasov va sustine un recital special, alaturi de violoncelistul Filip Papa. In program se regasesc doua capodopere ale repertoriului cameral: Cvartetul de coarde nr. 6 in Si bemol major, K. 159 de Wolfgang Amadeus Mozart, si Cvintetul cu doua violoncele in Do major, D. 956 de Franz Schubert. Pentru acest eveniment mai sunt ... citește toată știrea