Concert cu 3 dirijori-surpriza

Un concert special, cu Valentin Serban si 3 dirijori surpriza. Asta propune Filarmonica Brasov melomanilor, pentru seara de joi, 23 iunie, incepand cu ora 19.00.Cei 3 vor fi finalistii concursului Orchestra's Conductor Competition, un nou concurs de dirijat, al carui initiator este maestrul Cristian Orosanu. Se desfasoara in aceata saptamana, la Brasov, si a avut initial inscrisi peste 100 de candidati din toata lumea (Franta, Armenia, Israel, Taiwan, etc.). 18 au ajuns in semi-finale, iar in ... citeste toata stirea