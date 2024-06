Concert cu Florin Salam, Tzanca Uraganu, Monik, Jamarr si Julia, in 7 iulie, la Fagaras

Duminica, 7 iulie, de la ora 18.00, mai multi artisti de muzica de petrecere, consacrati la nivel national vor ajunge la Fagaras, in cadrul unui eveniment organizat de Partida Romilor Pro Europa. Florin Salam, Tzanca Uraganu, Monik, Jamarr, Julia, Axinte vor urca pe scena evenimentului ce va avea loc pe platoul de pe Dealul Galatiului, acolo unde s-au mai organizat si alte concerte."Este vorba despre caravana Culturala "romi pentru Romania, o caravana care a inceput in Romania in urma cu doua ... citește toată știrea