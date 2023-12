Luna decembrie incepe cu doua evenimente festive la Filarmonica Brasov. Astfel, in seara de 5 decembrie, Gaudeamus Quartet Filarmonica Brasov ii asteapta pe iubitorii de muzica din oras la un recital in Sala muzicii de camera, in care vor fi interpretate Cvartetul nr. 63 in Si bemol major nr. 4, op. 76 de J. Haydn si Cvartetul nr. 7 in Mi bemol major, K 160 de W.A. Mozart.Apoi, joi seara, la Sala Patria va avea loc un concert in care agenda serii cuprinde lucrari de S. Coleridge-Taylor, W.A. ... citeste toata stirea