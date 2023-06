Melomanii sunt asteptati, duminica, 18 iunie, incepand cu ora 18.00, la un concert de vioara si orga la Biserica Neagra. Interpreti vor fi Razvan Stoica si Andreea Stoica, ambii revenind in atentia publicului roman cu un prim turneu national, dedicat in totalitate muzicii baroce.Agenda serii cuprinde lucrari din Tomaso Vitali - Ciaccona pentru vioara si pian in sol ... citeste toata stirea