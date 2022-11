Concert, duminica, la Centrul Multicultural al Universitatii Transilvania

Duminica, 6 noiembrie 2022, ora 20.00, un nou concert din seria Chamber Jazz, stagiunea 2022-2023, va avea loc la Centrul Multicultural al Universitatii Transilvania din Brasov.Cunoscutul trio format din pianistul american de origine romana Lucian Ban, saxofonistul britanic John Surman si violonistul american Mat Maneri va canta piese de pe albumul Transylvanian Folk Songs.Inregistrat la Timisoara, in 2018, in Sala Baroca a Muzeului de Arta, in cadrul proiectului Retracing Bartok, albumul ... citeste toata stirea