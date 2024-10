Concert eveniment la Filarmonica Brasov, joi, cu dirijorul Daisuke Soga si Razvan Popovici

Dirijorul Daisuke Soga revine la Filarmonica Brasov, in 31 octombrie, intr-un concert cu Razvan Popovici ca solist si in care muzica lui Anton Bruckner va straluci din nou. Programul serii va debuta cu Concertul pentru violoncel in mi minor de Edward Elgar, aranjat pentru viola de Lionel Tertis, cu Razvan Popovici in rol solistic.Nascut intr-o familie de muzicieni, Razvan Popovici, cunoscut publicului larg in special ca initiatorul Festivalului SoNoRo, pe care l-a transformat intr-o platforma ... citește toată știrea