Concert "La cumpana dintre ani", la Biserica Neagra

In ultima zi a anului 2024, brasovenii, dar nu numai sunt asteptati la Biserica Neagra, la un concert de muzica de orga si meditatie, "La cumpana dintre ani", sustinut de Steffen Schlandt, organistul si dirijorul Corului Bach al Bisericii Negre. Evenimentul incepe la ora 12.00 (la pranz). Concertul "La cumpana dintre ani", ajuns la cea de-a XXV-a editie, este un moment unic in an, desfasurat in atmosfera solemna a Bisericii Negre. De la prima sa editie, organizata in anul