Concert simfonic cu Florin Ionescu-Galati si Leonard Boga, joi, la Filarmonica Brasov

Joia aceasta, Filarmonica Brasov invita melomanii din oras la un nou concert simfonic la Sala Patria. De la ora 19, publicul va putea asculta orchestra Filarmonicii Brasov dirijata de maestrul Leonard Boga si pe indragitul violonist brasovean Florin Ionescu-Galati in ipostaza solistica. Programul concertului de joi consta in trei piese: J. Sibelius: Finlandia, W. A. Mozart: Concertul nr. 3 in Sol major pentru vioara si orchestra, KV216, E. Elgar: Variatiunile "Enigma", op. 36. ... citeste toata stirea