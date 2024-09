Concerte Andreea Balan, Gelu Voicu si Ralflo

Andreea Balan, Ralflo & Aura B, Gelu Voicu, Emilia Ghinescu si Robert Tarnaveanu sunt artistii care vor concerta in weekend la cea de a treia editie a Festivalului Valenilor. Evenimentul va avea loc in perioada 28-29 septembrie, in zona de picnic din Valea Mare, iar autoritatile locale promit doua zile pline cu activitati variate, pentru toate varstele."La Valea Mare, sarbatoarea revine in forta pe 28 si 29 septembrie 2024. ... citește toată știrea