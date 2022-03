Concluzia Tours - Brasov: Educatia mass-media in scoli, solutia pentru limitarea impactului fake-news

Jurnalisti romani si francezi, dar si studenti din Franta si Romania, au participat sambata, 5 martie, la dezbaterea "Cafe Europa", avand ca tema stirile false si dezinformarea. Dezbaterea s-a desfasurat la Brasov (Romania) si Tours (Franta), in doua cafenele, si s-a incheiat cu un "duplex" intre cele doua localitati.La Brasov, in timpul dezbaterii, una dintre problemele ridicate fost cea a implicarii mass-media in educarea publicului - mai ales in contextul in care fenomenul fake-news a ... citeste toata stirea