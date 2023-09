Cu peste 30% mai multi spectatori au asistat anul acesta la spectacolele oferite de festivalul Musica Barcensis, comparativ cu 2022. Chiar daca organizatorii nu-si propun cresterea numarului de spectactori din cauza faptului ca bisericile in care are loc sarbatoarea muzicii au un numar limitat de locuri, afluenta mult mai mare s-a resimtit.Organizatorul evenimentului, Steffen Schlandt, spune ca fiecare muzician are o mare libertate sa aleaga piesele pe care le prezinta, tocmai pentru ca toate ... citeste toata stirea