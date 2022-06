Concurenta mare pentru bursele IT oferite prin programul "Generatia Tech"

Lansata in 6 iunie, a doua editie a Programului Generatia Tech Brasov, prin care se acorda burse gratuite in domeniul informatic se anunta un succes in ceea ce priveste numarul de candidati. Mai exact, Primaria Brasov a anuntat ca in numai o saptamana, aproape 800 de persoane au completat formularul de inscriere, iar perioada de depunere a dosarelor de candidatura se incheie in luna august.De altfel, pentru acest an, organizatorii programului, respectiv Primaria Brasov, in parteneriat cu ... citeste toata stirea