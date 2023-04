Aveti o fotografie recenta care va prezinta in costum traditional? O puteti inscrie in cea mai noua competitie organizata de Centrul Cultural Reduta - Concursul de fotografie "Costumultraditional in artele vizuale!". Sunt invitati sa participe la acest concurs locuitori din judetulBrasov, pastratori si iubitori ai portului traditional. "Daca aveti o fotografie recenta (color) in care dumneavoastra purtati un costum traditional, specific unei zone etnofolclorice din judetul Brasov va invitam ... citeste toata stirea