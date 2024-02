Februarie este luna iubirii, iar poezia exprima cel mai bine acest sentiment. Astfel, Muzeul Casa Memoriala "Stefan Baciu" Brasov s-a gandit ca anul aceste sa celebreze Valentine's Day si, mai ales, Dragobetele printr-un concurs de poezie de dragoste."Este prima data cand organizam un asemenea concurs. In anii trecuti am sarbatorit aceste evenimente - Ziua Indragostitilor si Dragobetele - in alt fel, iar anul acesta ne-am gandit sa apelam imaginatia si la creativitatea prietenilor nostri, ... citeste toata stirea