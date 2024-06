Concurs de talente in cadrul evenimentului Zilele Orasului Victoria

In acest an talentele vor fi premiate in cadrul evenimentului Zilele Orasului Victoria.De Zilele Orasului Victoria, oamenii talentati vor fi premiati.Concursul de talente ,,Victoria descopera vedeta'', se va desfasura pe 26 iulie in cadrul evenimentului Zilele Orasului Victoria. Inscrierile se fac pana pe 22 iulie.Pe 26 iulie, la Victoria va avea loc evenimentul Zilele Orasului. Cu aceast prilej, pentru prima data, oamenii taletati vor fi premiati.Inscrierea la acest concurs se face ... citește toată știrea