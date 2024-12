Concurs de teatru istoric la muzeu

Foto: Tot cu implicarea celor de la Casa Muresenilor, copiii invata dansul Romana, cel mai placut moment al petrecerilor de la mijlocul secolului al XIX-lea, cand a fost inventat de profesorul Iacob Muresianu (Brasov, 1812-1887).Elevii din judetul Brasov sunt invitati de Muzeul Casa Muresenilor sa puna in scena o piesa de teatru cu subiect istoric. In fiecare an, la aniversarea Unirii Principatelor, muzeul brasovean organizeaza un concurs de teatru pentru elevi, cu diverse teme. De obicei, ... citește toată știrea