Concurs de triatlon, inot, ciclism si alergare, pe Transfagarasan si lacul Vidraru. Circulatia va fi inchisa sambata

Circulatia rutiera va fi inchisa sambata, 3 septembrie a.c., in intervalul orar 07.00 - 18.00, pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 7C (Transfagarasan), pe tronsonul cuprins intre km 62+100 si km 116+808. Atunci se desfasoara programul competitiei sportive de inot, ciclism si alergare TRANSFIER 2022. "Va recomandam sa respectati toate regulile de circulatie, sa circulati prudent, sa nu va angajati in efectuarea de manevre riscante in trafic si sa respectati indicatiile politistilor ... citeste toata stirea