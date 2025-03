Concurs national pentru elevii pasionati de istorie

Liceenii vor avea din nou ocazia sa reimagineze istoria in cadrul concursului Problema Solvenda Romania. Competitia de solutionare a studiilor de caz istorice se afla la editia a 10-a si este adresata elevilor de liceu din intreaga tara. Inscrierile la eveniment se incheie in 31 martie, iar finala va avea loc in 24 mai, la Cluj, dupa o etapa de pregatire online intre 1 si 22 aprilie, si o etapa de preselectie online, intre 1 si 10 mai.Echipele de liceeni formate din trei persoane, alaturi de ... citește toată știrea