Concurs pentru primarii: cine va fi gazda Fagaras Fest

Foto: IN CIFRE. In 2024, festivalul a reunit 7.000 de participanti, 750 de turisti au luat parte la tururi ghidate si 30 de mestesugari si producatori locali au avut standuri in cadrul Fagaras Fest.Dupa cinci editii itinerante, Fagaras Fest isi cauta un "acasa" permanent, iar organizatorii, Fundatia Carpathia Brasov, invita primariile din zonele de la poalele Muntilor Fagaras sa se inscrie pentru a deveni gazde ale acestui eveniment. Inscrierile se fac pana in 26 ianuarie (online, pe https: ... citește toată știrea