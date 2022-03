Concurs pentru reducerea violentei in scoli. A participat si Scoala Gimnaziala din Jibert

Biroul Siguranta Scolara din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov a desemnat castigatorul concursului demarat in cadrul Proiectului pentru reducerea violentei fizice si psihologice in unitatile de invatamant preuniversitar, implementat in cadrul a 4 scoli gimnaziale de pe raza judetului Brasov, respectiv Scoala Gimnaziala nr. 14, Scoala Gimnaziala nr. 9. "Nicolae Orghidan", Scoala Gimnaziale nr 5 Sacele si Scoala Gimnaziala Jibert. La nivelul fiecarei unitati scolare a fost ... citeste toata stirea