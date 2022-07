Condamnat la un an si 10 luni pentru subventiile APIA obtinute ilegal. Barbatul va face munca in folosul comunitatii la Primaria Harseni sau la Fagaras

Un barbat din comuna Harseni a fost condamnat de Tribunalul Brasov la 1 an si 10 luni de inchisoare cu suspendare pentru obtinerea ilegala de subventii APIA. Dosarul a fost trimis in instanta de DNA in luna mai a.c., iar instanta a admis acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de Victor J. cu procurorii anticoruptie. Decizia judecatorilor mai prevede si un termen de supraveghere de 2 ani, pentru "participatie improprie la folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, ... citeste toata stirea