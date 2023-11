Politistii Municipiului Brasov - Serviciul de Investigatii Criminale, au identificat un barbat urmarit national si au pus in aplicare mandatul de executare a pedepsei cu inchisoarea, emis pe numele acestuia, pentru savarsirea infractiunii de "furt calificat in forma continuata".Miercuri, 15 noiembrie, oamenii legii au identificat un barbat, in varsta de 35 de ani, ... citeste toata stirea