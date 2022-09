Conditie impusa pentru extinderea unei biserici din Brasov: un arbore, la 4 locuri de parcare

Biserica Adventista de Ziua a Saptea vrea sa extinda si sa modernizeze cladirile pe care le detine in cartierul Stupini din Brasov. Conceptul arhitectural pentru acest proiect a fost analizat recent si de catre specialistii Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism care au avut o singura cerinta in plus fata de documentatia prezentata.Astfel, in parcarea centrului social al bisericii va trebui sa existe cel putin un arbore la patru locuri de parcare, astfel incat sa fie asigurat ... citeste toata stirea