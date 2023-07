Muzeul Bisericii Sfantul Nicolae Brasov - Prima Scoala Romaneasca ar putea intra in renovare, dar pentru asta are nevoie de sprijinul autoritatilor. Reprezentantii institutiei au solicitat sprijin financiar inclusiv de la municipalitatea brasoveana. Astfel, in sedinta de plen de astazi, Consiliul Local Brasov va dezbate un proiect de hotarare privind alocare sumei de 500.000 de lei pentru amenajarea spatiilor apartinand muzeului. Asta pe langa banii de la Consiliul Judetean Brasov.In ... citeste toata stirea