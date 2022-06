Conditiile de la "Rabla Local": cine poate cere 3.000 de lei de la primarie

Potrivit unui proiect de ordin aflat in dezbatere publica la Ministerul Mediului, pentru aprobarea ghidului de finantare al programului Rabla Local, cei ce vor casa si radia din circulatie masini vechi si poluante, adica cu norma de poluare mai mica sau egala cu Euro 3 si mai vechi de 15 ani, vor putea primi, de la primaria de domiciliu, un stimulent financiar in valoare de 3.000 de lei. De asemenea, masina va trebui sa fie inmatriculata in tara noastra de mai mult de trei ani.Autovehiculele ... citeste toata stirea