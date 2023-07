La data de 13 iulie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier Brasov au oprit in trafic un autovehicul al carui conducator se afla sub influenta substantelor interzise.Depistarea a avut loc pe varianta ocolitoarea a municipiului Brasov (VO1K), in cadrul unei actiuni desfasurate de politisti pentru prevenirea accidentelor rutiere, prin identificarea celor care incalca regimul legal de viteza. In aces ... citeste toata stirea