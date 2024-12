Conducatori auto, cercetati penal pentru infractiuni rutiere

Politistii din cadrul Politiei Municipiului Codlea au identificat si oprit din a-si mai continua deplasarea un conducator auto, care nu detinea de permis de conducere si se afla sub influenta alcoolului.1 La data de 09 decembrie a.c., in jurul orei 01.30, dimineata, in timp ce un echipaj de politie desfasura activitati operative in interiorul localitatii, a oprit un autovehicul, la volanul caruia se afla un barbat, in varsta de 32 de ani.Pentru ca ... citește toată știrea