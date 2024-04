Conducatorii de biciclete si de trotinete vor fi amendati daca refuza testarea privind consumul de alcool sau droguri

Legislatia rutiera se va modifica, in sensul obligarii de a se supune testarii antidroguri si antialcool a biciclistilor si conducatorilor de trotinete, adaugand o noua contraventie in Codul rutier. Amenzile pentru neconformare vor avea valori de peste 1.000 de lei. Codul rutier deja ii sanctioneaza pe cei care conduceau aceste vehicule sub influenta alcoolului, insa noile reguli clarifica aspectele legate de sustragerea de la testare.Un proiect de ordonanta de urgenta pus in dezbatere ... citește toată știrea