Conducatorii de vehicule cu tractiune animala, atentionati de politistii rutieri. Ei au primit veste fluorescente si catadioptrii

Multe accidente rutiere se produc din cauza utilajelor agricole parcate pe drumurile publice, dar si din cauza nerespectarii regulilor de circulatie a conducatorilor de vehicule cu tractiune animala. IJP Brasov a initiat un proiect prin care se doreste cunoasterea si importanta respectarii regulilor incidente acestor categorii de vehicule. Prima iesire in teren in cadrul acestui proiect a fost joi, 22 septembrie a.c., in comuna Tarlungeni unde au identificat in trafic atelaje hipo, politistii ... citeste toata stirea