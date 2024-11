Conduce doua orase, sub trei primari: Coliban, Scripcaru, Motrescu

Adriana Miron, administrator public al municipiului Brasov in mandatul primarului USR, Allen Coliban, reconfirmata pe functie de actualul primar, George Scripcaru, este, de la inceputul acestei luni, si administrator public al orasului Rasnov.Primarul Rasnovului, Horia Motrescu, a confirmat informatia BizBrasov.ro, adaugand ca aceasta are un program part-time, de doar patru ore, si atributii in zona achizitiilor, fondurilor europene si de Politie Locala. Tot Motrescu a spus ca "Miron isi ... citește toată știrea