Cristina Paicu (foto) a fost aleasa de Adunarea Generala a USR Fagaras in functia de presedinte al filialei locale a acestui partid, ea preluand mandatul de la Monica Craciun. De asemenea, au fost desemnati si cei doi vicepresedinti ai Filialei Fagaras a USR, respectiv Poparad Cosmin si Bursova Adrian. Noua echipa are un mandat de doi ani si va coordona organizatia prin toate cele patru randuri de alegeri din 2024. De altfel, noul presedinte al USR Fagaras are sperante mari pentru anul 2024, ... citeste toata stirea