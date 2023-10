Conform unui studiu recent, 94% dintre tinerii din Romania folosesc zilnic internetul, ceea ce reprezinta o cifra impresionanta si releva o schimbare majora in felul in care tinerii inteleg si acceseaza informatia.Tinerii din Romania folosesc internetul intr-un ritm alert, consumand zilnic continut online in timpul liber. Acest fenomen poate avea multiple implicatii asupra vietii acestora, dar si asupra societatii in general.Potrivit unei cercetari prezentate la Festivalul National de ... citeste toata stirea