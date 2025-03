Conf. dr. Dana Lupsa, despre ecosistemul antreprenorial din Romania: caracteristici, provocari si perspective

Antreprenoriatul din Romania este inca la inceput de drum, avand in vedere ca ne aflam in primele generatii de antreprenori. Spre deosebire de tarile din Europa Occidentala, unde exista o traditie de 200-300 de ani, Romania se afla intr-un proces continuu de invatare si adaptare la cerintele pietei globale.Conform conf. univ. dr. Dana Lupsa de la Universitatea Transilvania, "mai este loc de dezvoltare. Suntem la inceput." Aceasta a sublinit, in emsiunea "Drumul spre succes", reaizata de prof. ... citește toată știrea