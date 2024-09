Conferinta medicala. Cristian Urs: ,,Fagarasul a pierdut sansa finantarii PNRR si sansa de a avea un spital nou. Spre diferenta, Primaria Lugoj a atras 100 milioane euro pentru un spital nou"

Cristian Urs, consilier local ales si presedintele PNL Fagaras a participat vineri, 27 septembrie a.c., la Conferinta ROHO Romanian Hospital & Healthcare Conservation, care s-a desfasurat la Crown Plaza din Bucuresti. A fost surprins sa afle printre altele ca in orase din tara se vor construi spitale noi, de la zero, cu finantare din PNRR. Sunt 21 de spitale noi ce se vor construi pana in decembrie 2027.,,Am intalnit aici reprezentanti ai autoritatilor centrale, judetene si locale, manageri ... citește toată știrea