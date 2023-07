Hotelul Qosmo din Brasov a gazduit joi, 13 iulie, conferinta nationala a Federatiei Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara, avand ca tema "Promovarea schimbarilor sustenabile in managementul deseurilor avand la baza principiile economiei circulare". La eveniment au participat si reprezentantii Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara ISO Mediu Brasov (ADI ISO Mediu Brasov). De altfel, presedintele ADI ISO Mediu Brasov, Liviu Butnariu, a declarat ca in timpul discutiilor, "am avut ... citeste toata stirea