Am participat in aceasta dimineata la conferinta regionala denumita "Reciclam Romania", un eveniment organizat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor."Reciclam in Romania" reprezinta o ampla campanie de informare si educare desfasurata la nivel national de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, avand ca scop constientizarea populatiei cu privire la importanta gestionarii si colectarii selective a deseurilor.Principalul ... citeste toata stirea