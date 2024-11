Conferintele UNITBV: "Cum purificam apa cu radiatia solara", in 29 noiembrie

Elevi, studenti si profesori, profesionisti din diverse domenii pasionati de stiinta sunt asteptati la o noua editie a Conferintelor UNITBV: Stiinta in conversatie. Aceasta va avea loc in 29 noiembrie, ora 17.00, in Sala Studio 181 (Rectorat, Eroilor 29), si o va avea in prim-plan peMaria Covei, sef lucrari la Facultatea de Design de produs si mediu. Ea propune o dezbatere cu tema Fotocataliza: cum purificam apa cu radiatia ... citește toată știrea